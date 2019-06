Il franchise di Naruto si amplia con nuove light novel

Dal 1999 al 2019, Naruto sta per compiere venti anni. La serie di Masashi Kishimoto è riuscita a conquistare tutto il mondo, guadagnandosi una forte popolarità tra i fan e tanti progetti collegati. In questo ventesimo anno, stanno infatti per arrivare nuove light novel che andranno ad ampliare l'universo della serie e la storia dei personaggi.

Il numero 27 di Weekly Shonen Jump di Shueisha, rivista dove un tempo era serializzato proprio Naruto e dove attualmente è pubblicato il sequel Boruto: Naruto Next Generations, ha annunciato l'arrivo di due nuove light novel. Quindi, dopo Kakashi Retsuden che arriverà il prossimo martedì e di cui è già stata pubblicata la copertina, faranno capolino nelle librerie nipponiche due nuovi romanzi intitoalti Sasuke Retsuden e Naruto Retsuden.

Così come per la light novel Kakashi Retsuden: Rokudaime Hokage to Ochikobore no Shōnen, le due nuove storie saranno scritte da Jun Esaka mentre Masashi Kishimoto si occuperà della copertina dei volumi. La storia di Sasuke sarà pubblicata ad agosto e sarà incentrata sulla "visione di una coppia sulla vita e sulla morte", mentre Naruto Retsuden sarà messa in vendita ad ottobre e sarà incentrata sul "lavoro di gruppo e sulla tecnologia".

Non è stato ancora stabilito quanto saranno lunghi i nuovi romanzi che faranno a breve la loro comparsa nel catalogo Jump J Books, né se saranno in futuro pubblicati in Italia da Planet Manga.