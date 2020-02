Il franchise di Yu-Gi-Oh torna sotto i riflettori grazie a una nuova serie di Funko Pop

Dopo la comparsa sul mercato del gioco di carte collezionabili di Yu-Gi-Oh, il franchise è velocemente divenuto uno dei più importanti di sempre, con prodotti di ogni tipo che hanno visto la luce per appagare i fan sparsi in ogni dove, tra videogiochi, gadget, anime, manga e molto altro ancora.

Insomma, parliamo di un successo strepitoso che negli anni ha portato sempre più società a dedicarsi al brand con la concretizzazioni di prodotti correlati spesso assai desiderati dai collezionisti, basti pensare al recentemente annunciato busto a tema Yu-Gi-Oh dedicato a Exodia che è riuscito a esaltare una valanga di accaniti fan.

Questa volta, però, la luce dei riflettori ha raggiunto Funko, società che ultimamente sembra non voler concedere un attimo di respiro al suo pubblico, con nuovi prodotti che vengono presentandosi in ogni occasione propizia. Ebbene, la compagnia ha ora svelato una nuova linea di Funko Pop - le cui immagini sono disponibili a fondo news - a tema Yu-Gi-Oh dedicata ad alcuni dei mostri e dei personaggi visti nella serie. In particolare, sono stati confermati:

Funko Pop! Animation: Yu-Gi-Oh - Exodia da 6 pollici

Funko Pop! Animation: Yu-Gi-Oh - Joey Wheeler

Funko Pop! Animation: Yu-Gi-Oh - Maximillion Pegasus

Funko Pop! Animation: Yu-Gi-Oh - Drago nero occhi rossi

Funko Pop! Animation: Yu-Gi-Oh - Yugi Muto

Funko Pop! Animation: Yu-Gi-Oh - Obelisk il Tormentatore da 6 pollici

Funko Pop! Animation: Yu-Gi-Oh - Slifer il Drago del Cielo da 6 pollici

Prima di salutarvi, vi ricordiamo inoltre che nel corso di queste ultime settimane sono state rivelate alcune nuove informazioni dedicate a Yu-Gi-Oh Abridged.