Frankestein, il pluripremiato fumetto di Junji Ito arriva in Italia grazie a J-Pop Manga

J-Pop ha recentemente annunciato l'arrivo di una nuova antologia che andrà ad arricchire la già corposa Junji Ito Collection, la collezione di opere dedicate al maestro dell'orrore. Il Mostro - Frankenstein E Altre Storie, questo il titolo della raccolta, arriverà in Italia il 16 settembre e includerà la storia vincitrice del Premio Eisner 2019.

Per chi non ne fosse a conoscenza, ricordiamo che Frankenstein di Junji Ito è un adattamento della celebre opera del 1818 di Mary Shelley, una delle scrittrici inglesi più famose di tutti i tempi. L'opera viene così descritta da J-Pop Manga: "Ossessionato dal desiderio di incidere il suo nome tra quelli dei grandi della Storia, il giovane Victor Frankenstein decide di carpire il segreto della vita per crearla e infonderla. Una missione titanica che avrà però come ricompensa solo sofferenza e orrore... Seguendo fedelmente la traccia di Mary Shelley, Junji Ito racconta con il suo inimitabile stile una delle storie fondamentali del genere di cui è un maestro. Inoltre, nove nuove storie vi rapiranno per portarvi in dimensioni aliene dove imperversano la paura e la follia".

Il Mostro - Frankenstein E Altre Storie sarà disponibile a partire dal 16 settembre in fumetteria, edicola e in tutti gli store online, per un prezzo pari a € 15,00. La collana Junji Ito Collection comprende, al momento, altre sette opere: Tomie, Brivido e Altre Storie, Il Libro delle Maledizioni di Soichi, Voci e Altre Storie, Labirinto e Altre Storie, Oblio e Altre Storie, Circo e Altre Storie.

Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, non perdete l'occasione per dare un'occhiata ai nuovi arrivi di J-Pop Manga, tra cui spicca l'apprezzatissima serie Komi Can't Communicate.