Franky di ONE PIECE può diventare un personaggio di Cyberpunk? Secondo un fan, sì

I videogiocatori stanno per la maggior parte dando la propria attenzione a Cyberpunk 2077, progetto di CD Projekt Red che ha visto la luce dopo tanti anni di sviluppo e lunghi rinvii. Ve ne abbiamo parlato nella recensione di Cyberpunk 2077 ma ora anche i giocatori hanno potuto metterci mano, provandolo su PC e console.

Il sistema di Cyberpunk 2077 offre una personalizzazione ampia, che ha fatto scalpore in particolare per i genitali. Sfruttando il modulo di personalizzazione del personaggio, un nuovo videogiocatore ha deciso di unire la sua passione per il gioco con quella per ONE PIECE.

Nel mondo futuristico di CD Projekt Red può infatti uscire fuori anche un Franky il Cyborg, il famoso membro dei Mugiwara di ONE PIECE. Nell'immagine apparsa nel subReddit apposito, la foto che potete vedere in basso con questo Franky particolare ha riscosso una marea di upvotes e interazioni. Il look riprende principalmente quello del carpentiere pre timeskip, quando aveva ancora il lungo ciuffo di capelli e le basette azzurre belle folte.

Purtroppo, come fatto notare dallo stesso creatore, questo Franky non può dotarsi di un bel naso meccanico, ma chissà se non abbia potuto inserire altre parti super nel proprio corpo. Intanto per Cyberpunk è stata pubblicata la patch 1.04.