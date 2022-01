Fratelli nello Spazio - Uchu Kyodai sta per finire, l'annuncio dell'autore

Ci sono dei manga con un gran significato e un'ottima gestione ma che, vista la natura più di nicchia, vengono letti poco dal grande pubblico. Fratelli nello Spazio - Uchu Kyodai è uno di questi manga. Manga seinen scritto e disegnato da Chuya Koyama, è in corso sulla rivista Morning di Kodansha dal 6 dicembre 2007.

Grazie a un'intersezione tra slice of life e un pizzico di sci-fi, Koyama ha presentato la storia di Nanba Mutta, un uomo ormai fatto e finito che per vari motivi torna a ripercorrere i passi verso il suo sogno, quello di diventare un'astronauta, carriera tra l'altro presa anche dal fratello. Questo è ciò che anima Fratelli nello Spazio - Uchu Kyodai, manga che in Italia è disponibile con Star Comics.

Questo percorso però sta giungendo al termine. Già dal 2017 l'autore Chuya Koyama aveva avvisato i lettori di essere entrato nell'ultimo miglio. Ora però arriva un'ulteriore conferma: nel 2022 Fratelli nello Spazio - Uchu Kyodai entrerà nel suo arco finale. L'annuncio è stato dato dall'autore stesso sulla sua pagina Twitter in occasione dell'inizio dell'anno, occasione durante la quale non ha mancato di lasciare agli appassionati anche un'illustrazione col tenero Apo in versione tigrata per festeggiare l'inizio dell'anno della tigre.

Uchu Kyodai è particolarmente famoso in patria, tanto da aver ricevuto un anime e un live action.