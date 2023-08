Fratelli nello Spazio - Uchu Kyodai finirà: ecco quando!

Già l'autore aveva anticipato che la conclusione di Fratelli nello spazio - Uchu Kyodai era vicina, dal momento che nel 2022 era iniziato l'arco finale. Ora però abbiamo una data precisa: ad annunciare la fine è stato un leak rilasciato dal fan club dell'autore Chuya Koyama.

Pare che il volume 43, in uscita il 22 settembre, conterrà il capitolo finale della serie, anche se non è ancora chiaro se sarà effettivamente l'ultimo, dato che il leak, diffuso per mail, non ne parla in questi termini. Potrebbe essere che ci troveremo di fronte a tankobon filler o guide alla lettura, come il 13° di Death Note.

Il manga è stato lanciato nel 2007 sulla rivista Morning, edita da Kodansha, che ha pubblicato tutti i volumi, con il 42 in uscita a Dicembre 2022. Dopo 16 anni leggeremo la parola fine di questa serie che ha conquistato il pubblico e la critica. Vincitrice nella Categoria generale ai 56° Shogakukan Manga Award e ai 35° Kodansha Manga Award, ha ispirato un anime (2012-2014), disponibile su Crunchyroll, un live-action ed un lungometraggio animato Uchu Kyodai: Itten no Hikari, rilasciato in bundle con il 20° volume.

La storia segue le vicende dei fratelli Mutta e Hibito, dai caratteri opposti, ma uniti dallo stesso sogno: diventare astronauti ed andare sulla luna! Voi avete seguito la serie? Vi è piaciuta? Siete tristi per la sua conclusione? Fatecelo sapere con un commento!