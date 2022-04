Free Comic Book Day: Marvel anticipa il debutto di Bloodline, la figlia di Blade

Il prossimo Maggio, in occasione del Free Comic Book Day 2022, Marvel distribuirà gratuitamente negli Stati Uniti l'albo Avengers/X-Men #1. Tra le storie incluse nel numero, ci sarà spazio anche per il debutto di un nuovo personaggio: Bloodline, alter ego di Brielle, la figlia di Blade.

Mentre Blade si prepara a fare il suo ingresso vero e proprio nei film dei Marvel Studios (il personaggio di Mahershala Ali ha già esordito nel Marvel Cinematic Universe), l'Universo fumettistico è pronto ad accogliere l'arrivo di sua figlia.



A corredo dell'annuncio, Marvel ha condiviso un'immagine promozionale (che riportiamo in calce), che però non si rivela particolarmente prodiga di informazioni. Bloodline verrà introdotta in una storia scritta da Danny Lore e Karen S. Darboe, ma piani per il debutto del personaggio risalgono al 2015.



In occasione del rilancio La Nuovissima Marvel, infatti, venne messa in cantiere una serie di Blade ad opera di Tim Seeley e Logan Faerber che avrebbe introdotto Fallon Grey, una ragazza di 16 anni che, nel corso della storia, avrebbe scoperto di essere la figlia di Blade. Nonostante questa serie sia stata in seguito cancellata, sembra che i piani per introdurre la figlia di Blade nell'Universo Marvel siano sopravvissuti, sebbene Fallon Grey sia diventata Brielle.



Per fare la conoscenza di Bloodline, dovremo attendere la distribuzione di Free Comic Book Day: Avengers/X-Men #1, il prossimo 7 Maggio 2022. Al momento non ci sono ancora informazioni circa la sua localizzazione in italiano. Nel frattempo, Mahershala Ali ha parlato dello stress per il suo ingresso nel MCU nel ruolo di Blade.