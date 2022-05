Free Comic Book Day, le preview degli albi Marvel gratuiti di quest'anno

Il tanto atteso Free Comic Book Day è arrivato, almeno per quanto riguarda gli Stati Uniti. Mentre in Italia il Free Comic Book Day si tiene solitamente a Dicembre, le fumetterie americane distribuiscono oggi diversi albi realizzati ad hoc dalle case editrici. Per invogliarne la lettura, Marvel ha pubblicato le preview dei suoi albi gratuiti.

I tre albi gratuiti realizzati da Marvel sono Avengers/X-Men #1, Spider-Man/Venom #1 e Spidey and his Amazing Friends, quest'ultimo però è fuori continuity e dedicato ai più piccoli.



L'albo Avengers/X-Men #1, realizzato da Kieron Gillen e Dustin Weaver, prepara il terreno per il nuovo evento crossover Marvel Judgment Day, che vedrà X-Men ed Eterni farsi la guerra mentre gli Avengers tentano di imporre la pace. L'albo contiene anche una storia breve di Gerry Duggan e dell'italiano Matteo Lolli che fa da prologo all'Hellfire Gala, l'evento X-Men della prossima estate.



In Spider-Man/Venom #1, il nuovo team creativo di Amazing Spider-Man, composto da Zeb Wells e John Romita Jr., realizza una storia breve sull'amichevole Uomo Ragno di quartiere, mentre Ram V, Al Ewing e l'italiano Stefano Raffaele confezionano una storia su Venom.



Infine, Spidey and his Amazing Friends, realizzato da Steven Behling e dagli italiani Giovanni Rigano e Antonello Dalena, è basato sull'omonima serie animata di Disney Junior ed è l'ideale per introdurre i bambini dai 5 ai 7 anni all'universo Marvel.



Condividiamo le preview dei vari albi in calce.