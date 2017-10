Free!: la nuova stagione arriverà sugli schermi la prossima Estate!

Il sito ufficale dell'animeha annunciato che la serie riceverà una terza stagione e che questa verrà rilasciata in Giappone durante l'estate 2018. l'annuncio è stato dato in contemporanea con l'uscita dell'ultimo film

Free!-Take Your Marks- è stato rilasciato nei cinema giapponesi lo scorso 28 ottobre. Il nuovo film è il sequel diretto della seconda stagione della serie tv e contiene 4 episodi. Durante i titoli di coda della pellicola è stata annunciata la produzione di una terza stagione. Ecco la sinossi del film:

"Haruka visita Tokyo alla ricerca di un posto dove vivere per quando inizierà la sua vita al college il mese successivo. Il Coach Sasabe raccomanda ad Haruka un agente immobiliare, ma quando questi arriva all'agenzia, incontra un personaggio inaspettato.

Intanto Aiichiro e Momotaro stanno valutando cosa regalare a Rin e Sosuke come regalo per il diploma. Mentre provano a scegliere qualcosa che possa sorprendere Rin e Sosuke, Momotaro scopre di aver vinto alla lotteria.

I membri del Club di Nuoto della scuola superiore Iwatobi pianificano una festa a sorpresa per dire addio a Rin, prima che parta per l'Australia. Ma Rin vede Gou e Momotaro fare delle commisioni per la festa a sorpresa in giro per a città".

Sono state prodotte due compilation delle due stagione della serie anime durante l'anno. I film raccolgono gli eventi della stagione 1 e 2 con l'aggiunta di nuove scene più audio rimasterizzato. Free!-Timeless Medley-Kizuna e Free!-Timeless Medley-Yakusoku sono stati rilasciati in Giappone, rispettivamente, il 22 Aprile 2017 e il 1° Giugno 2017.

Il primo film ruota attorno ad Haruka Nanase e ai suoi amici dalle due serie tv, mentre il secondo si concentra invece su Rin Matsuoka.