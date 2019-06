Free! Road to the World si mostra in un nuovo trailer

Nel corso di queste ultime ore, il sito ufficiale di Kyoto Animation e Animation DO, attualmente al lavoro su Free! Road to the World Yume (Dream) - rappresentante la compilation di film dedicati alla loro serie anime -, ha pubblicato un nuovo e interessante trailer.

Il film verrà reso disponibile nelle sale nipponiche dal 5 luglio 2019 e vedrà il ritorno del cast e dello staff che già lavorarono a Free! Dive to the Future. Il film sarà una "ricostruzione" della serie anime Free! Dive to the Future, ma con l'interessante aggiunta di un "nuovo episodio".

La serie di Free! Dive to the Future ha esordito sul circuito televisivo nipponico lo scorso 11 luglio, approdando in seguito anche sulla piattaforma di streaming di Crunchyroll. Lo scorso 23 giugno, in occasione di un evento, è stato trasmesso un episodio ancora inedito che verrà incluso nel primo volume DVD e Blu-ray Disc.

Basata sulla serie di light novel scritte da Kōji Ōji e illustrate da Futoshi Nishiya, la prima stagione di Free! è stata trasmessa in Giappone nel 2013, mentre la seconda, intitolata Free! -Eternal Summer-, ha esordito durante l’anno successivo. In totale, l’adattamento animato di Free! si compone attualmente di 38 episodi (OAV inclusi), ma nessuna delle sue tre stagioni è ancora approdata nel nostro paese.