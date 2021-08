Free The Final Stroke: il film di KyoAni sarà diviso in due parti, trailer e data d'uscita

Free! The Final Stroke, il film sequel della serie anime di Kyoto Animation, ha finalmente una data d'uscita ufficiale, dopo due anni di rinvii causati sia dall'attacco incendiario del 2019, che dalle restrizioni legate alla gestione della pandemia Coronavirus. La conferma è arrivata poche ore fa, insieme a un nuovo trailer della prima parte.

Free! The Final Stroke sarà il quinto film ufficiale legato alla serie, e Kyoto Animation ha annunciato che il progetto sarà diviso in due parti, in un sistema simile a quello visto a inizio 2021 con il lungometraggio di Sailor Moon: Eternal. La prima parte arriverà nei cinema giapponesi il 17 settembre, mentre la seconda debutterà il 22 aprile 2022, salvo nuovi rinvii. Il trailer visibile in cima all'articolo mostra alcune scene del primo dei due film.

La serie anime di Free! racconta la storia di Haruka Nanase, uno studente apatico appassionato di nuoto, che insieme ad altri quattro studenti fonda il club di nuoto delle superiori Iwatobi. L'anime è composto da tre stagioni da 12/13 episodi l'una, ed è disponibile gratuitamente su Crunchyroll Italia. Oltre alla serie anime, Kyoto Animation ha realizzato quattro film: il prequel Free! Starting Days, che racconta gli eventi precedenti alla Stagione 1, la compilation Free! Timeless Medley (adattamento cinematografico della seconda stagione), il sequel Free! Take Your Marks, ambientato tra le Stagioni 2 e 3, e infine una seconda compilation intitolata Free! Road to the World - The Dream (adattamento cinematografico della terza stagione).

Free! The Final Stroke è l'ultimo progetto annunciato da Kyoto Animation, e finalmente i fan conoscono la data d'uscita ufficiale. Il trailer visibile in calce include la tagline "il capitolo finale", quindi la pellicola dovrebbe concludere la storia.