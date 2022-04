Free! The Final Stroke: Un trailer anticipa il finale della serie di nuoto

Il secondo film di Free! The Final Stroke debutterà a breve nelle sale cinematografiche giapponesi. Un nuovo trailer del lungometraggio anticipa la conclusione delle vicende di Nanase Haruka, Tachibana Makoto e gli altri personaggi della serie.

Trovate il filmato, caricato sulla pagina ufficiale di YouTube di Kyoani, in calce alla notizia, insieme ad un poster ufficiale dedicato al secondo film che dovrà concludere definitivamente la storia dei protagonisti dell'anime. L'opera, ispirata alla light novel di Koji Oji, è composta da tre stagioni, presenti nel catalogo di CrunchyRoll, che ci raccontano le vicende di Nanase Haruka, giovane ragazzo appassionato di nuoto e delle gare a cui parteciperà insieme alla sua squadra.

Come potete leggere sul poster, il film sarà disponibile in Giappone a partire dal 22 aprile, mentre la prima parte del lungometraggio ha debuttato al terzo posto nei cinema giapponesi, riscuotendo un discreto successo. Per ora non è ancora stato annunciata la pubblicazione in Italia, non resta quindi che aspettare per avere altre notizie riguardo la parte conclusiva della storia di Haruka e degli altri personaggi conosciuti nelle puntate dell'anime. Inoltre, è stato annunciato anche un film riassuntivo della terza stagione di Free! Dive to the Future, mentre ecco un altro trailer dedicato al lungometraggio di Free!.