Free! The Final Stroke: trailer e poster per la Parte 2 del film di Kyoto Animation

Sui social, sono emerse nuove, importanti informazioni sulla porzione conclusiva di Free! The Final Stroke, lungometraggio di Kyoto Animation diviso in due parti. In attesa di andare a sapere come finirà l'avventura dell'Iwatobi High School Swimming Club, ecco trailer, poster promozionale e data di uscita del film!

Dopo tante peripezie, finalmente l'ora sta per giungere. Sul proprio canale YouTube ufficiale, Kyoto Animation ha recentemente condiviso un nuovo trailer di Free! The Final Stroke - Parte 2, lungometraggio anime che andrà a chiudere la storia sportiva di Nanase Haruka, Tachibana Makoto, Matsuoka Rin e Hazuki Nagisa. Riusciranno i quattro ragazzi a "volare" nella 400m di nuoto e vincere la medaglia d'oro?

Questa nuova pellicola della saga è attesa nelle sale cinematografiche giapponesi nella primavera del nuovo anno. Free! The Final Stroke - Parte 2 debutterà ufficialmente al botteghino dal 22 aprile 2022, ma in attesa di quel momento, in rete è stato condiviso un poster promozionale che accende ancor più la sfida finale.

La parte finale di Free! The Final Stroke vede Eisaku Kawanami nel ruolo di regista, che torna a lavoro sul franchise dopo aver diretto le tre stagioni della serie anime. Al momento, non è stato ancora reso noto il piano di rilascio internazionale per il film in due parti Free! The Final Stroke.

Vi salutiamo lasciandovi ad altre informazioni su Free! e a un trailer della Parte 1.