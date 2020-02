Freezer di Dragon Ball Z impaurisce con una fan art fin troppo realistica

Tutti conoscono Freezer. Il cattivo fu protagonista di una delle saghe di Dragon Ball Z che cambiò il battle shonen, facendolo assurgere a nuove vette di epicità mai calcate prima d'ora. Le numerose trasformazioni sono state un incubo affrontabile solo dal leggendario Super Saiyan, ovvero il protagonista Goku.

Ritornato poi in Dragon Ball Z per essere sconfitto da Trunks e nei lungometraggi e storie dell'ultimo decennio, Freezer è sempre stato uno dei cattivi più carismatici dell'universo di Dragon Ball. Tanti disegnatori, amatoriali e non, l'hanno raffigurato a proprio modo con qualcuno che ha anche tentato di disegnarlo con tratti e proporzioni realistici.

Uno degli ultimi che ha provato a portare Freezer nella realtà con un disegno è stato il sudcoreano Roh Seung Hoon che ha preparato l'illustrazione che vedete in calce. L'ultima forma di Freezer fa risaltare gli occhi giallastri e assenti di pietà grazie anche alla carnagione bianca. Le labbra verdastre accennano a un sorriso beffardo mentre non mancano le linee verticali che scendono dagli occhi fino alla linea del mento. Infine sulla testa troneggia la placca violacea.

Cosa ne pensate di questo Freezer? Già un altro fan di Dragon Ball si era lanciato in un'impresa simile: come paragonate il disegno di oggi al Freezer di Datrinti?