Freezer ha un figlio che ha almeno una chance di apparire in Dragon Ball Super

Il clan diha visto molte aggiunte canoniche (e non) al suo albero genealogico nel corso degli anni, ma sapevate che lo storico villain è più grande di quanto avreste mai pensato? Freezer ha infatti un figlio che i fan hanno come dimenticato per lungo di tempo, e la domanda se potrebbe mai arrivare in Dragon Ball Super sorge spontanea.

Un primo accenno al figlio di Freezer arrivò in Occidente quando Dragon Ball Z Budokai 2 venne distribuito per le console casalinghe, e i fan si accorsero che la versione giapponese del gioco aveva una skin extra per Freezer, un personaggio tozzo, marrone con una testa a forma di castagna. Questo personaggio era in realtà il figlio di Freezer, Kuriza.

Il nome di Kuriza è un gioco di parole basato su "kuri" che si traduce come "castagna" ed è una battuta basata sulla particolare forma della sua testa. È ovviamente molto più basso di Freezer e assomiglia leggermente al resto della sua famiglia composta da Freezer, Cooler, Re Cold e Chill. Kuriza fece ufficialmente il suo debutto nel manga Neko Majin.

Neko Majin era un gag-manga che Toriyama pubblicò poco dopo la fine di Dragon Ball, e divenne una parodia di Dragon Ball Z con l'andare avanti della pubblicazione. Avendo origine da un gag-manga, la personalità di Kuriza differisce notevolmente da quella di suo padre e della sua famiglia. Non è necessariamente malvagio, ma non gli è stata mai data la possibilità di mostrare le sue abilità. Una delle gag in cui apparve lo vide reagire male al fatto che fosse basso, ma finì prima che il tutto diventasse serio. Sebbene sia più comico rispetto al padre, la sua vanità è altrettanto severa.

La concreta possibilità che Kuriza faccia la sua comparsa in Dragon Ball Super è legata al fatto che già un altro personaggio creato da Toriyama, Jaco -apparso inizialmente solo nel manga omonimo prequel/spin-off di Dragon Ball- è apparso nella serie. Per ora, è giusto ricordare la sua esistenza per i meno attenti.

Potete gustarvi l'immagine di Kuriza in calce alla notizia.