Eri frequenta la Yuei nella nuova illustrazione a tema My Hero Academia

La Yuei è la scuola superiore più rinomata del Giappone insieme alla Shiketsu per quanto riguarda i corsi per eroi. Per questo tanti studenti tentano il pericoloso esame di ammissione come hanno fatto i personaggi di My Hero Academia che conosciamo adesso. Anche tantissimi top hero hanno effettuato il corso di studi presso la famosa accademia.

Secondo i fan, un personaggio introdotto recentemente nella stagione 4 di My Hero Academia potrebbe essere un buon candidato a diventare studente della Yuei in futuro. È Eri, la ragazzina salvata dalle grinfie di Overhaul grazie agli sforzi congiunti di Mirio Togata, Izuku Midoriya e una pletora di altri eroi professionisti e non.

La fanciulla è protagonista di una fan art disegnata da Yulaxxi dove è arrivata finalmente all'adolescenza e ha deciso di intraprendere la carriera di eroina. Nel disegno in calce proveniente dal subReddit di My Hero Academia, la ragazza si mostra con la classica tuta blu della Yuei: i capelli grigi sono più corti di quelli che ha adesso, mentre il corno sul lato destro della fronte è molto più prominente.

Eri ha però uno sguardo molto più sicuro e felice rispetto ai tempi oscuri dove doveva soffrire a causa degli esperimenti di Overhaul. È possibile anche che la ragazza non voglia diventare un'eroina ma vivere una vita normale nella società dopo i primi anni passati in catene a causa del suo potere, che futuro sceglierà quando sarà adolescente in My Hero Academia?



Intanto i fan possono godere della piccola Eri nei recenti episodi di My Hero Academia stagione 4 dove è tornata per assistere al Festival Culturale e Mineta non ha nascosto alcune battute che hanno fatto accapponare la pelle ad alcuni fan.