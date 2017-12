Fresche di giornata, ecco le date e le trame degli episodi 40, 41, 42 e 43 di Boruto!

Boruto: Naruto Next Generations sta migliorando episodio dopo episodio. L'ultima puntata, la numero 39, si è concentrata sul passato di, riaffermando la sua ascesa, e tra breve l'anime inizierà il suo arco narrativo sull'esame di selezione dei chunin (AKA l'arco di). Nella primavera 2018 succederanno sicuramente grandi cose...

... Ma fino ad allora sembra che dovremo accontentarci di storie brevi incentrate sul Team Konohamaru e altri team. Intanto, sono state rilasciate le date di messa in onda degli episodi di Boruto attesi per Gennaio e i primi di Febbraio, accompagnate da una breve descrizione. Potete trovare la schedula con le date in calce alla notizia, mentre di seguito le trame degli episodi.

Episodio 40: Team 7: First Mission!! Boruto, Sarada e Mitsuki si sono uniti e hanno formato il "team 7". I tre, guidati dal jonin Sarutobi Konohamaru, hanno ricevuto la loro prima missione. La missione consiste nel respingere dei banditi che hanno attaccato un villaggio, facendolo in modo che non tornino mai più. Boruto e gli altri partono immediatamente per il villaggio, e si trovano faccia a faccia con una giovane donna di nome Kiri, che è la figlia del capo del villaggio che è improvvisamente scomparso e ha ereditato il ruolo di suo padre, con gli altri che la sostengono .

Episodio 41: The Power of Unity I ninja che erano camuffati da banditi hanno rapito Kiri. Essendo solo dei genin, Boruto e gli altri non sono destinati a missioni che prevedono la lotta contro altri ninja. Tuttavia, a causa della supplica del villaggio e attraverso il giudizio di Konohamaru, il team 7 ora ha cambiato la propria missione da "Respingere i banditi" a "Salvare Kiri".

Episodio 42: The Work of Shinobi Fin dalla sua prima missione, Boruto è stato estremamente insoddisfatto di tutte le semplici missioni che ha ricevuto. Ora, al team 7 è stata affidata la missione di "catturare il criminale che tiene in mano la banca". Boruto è pronto per mettersi finalmente in mostra dopo tanto tempo. Tuttavia, dopo essere arrivato sulla scena, il criminale che li fronteggia si rivelerà essere solo un uomo debole che è stato recentemente licenziato ingiustamente dalla sua compagnia.

Episodio 43: The Appearance of the White Night Band!! Un evento, che sembra essere stato causato da un gruppo di banditi chiamato White Night Band, si è verificato al Village of the Hidden Leaf. Attraversando vari villaggi, la White Night Band è composta da teppisti che rubano denaro e oggetti di valore ai ricchi, per consegnarlo poi ai poveri. Sebbene siano "ladri nel giusto", Boruto nutre una forte avversione per loro a causa del furto a discapito di altre persone e del coinvolgimento di persone che non collegate tra loro, e va a chiedere l'opinione di Shikadai. Tuttavia, Shikadai afferma che forse ci sono cose che non possono essere misurate dal bene e dal male.

Episodio 44: Shikadai's Doubt Nessuna descrizione disponibile ancora.