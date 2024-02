Frieren: 5 fattori che lo hanno consacrato tra i migliori anime di sempre

Diventato in breve tempo uno dei manga shonen più apprezzati su scala mondiale, Frieren: Oltre la Fine del Viaggio ha ricevuto un ottimo adattamento animato ad opera dello studio Madhouse, conquistando voti altissimi ad ogni episodio e critiche entusiaste, arrivando a ricoprire una posizione di rilievo nella storia più recente degli anime.

Vediamo, quindi, insieme quali sono stati 5 fattori determinati per il successo della serie, nata da Kanehito Yamada e Tsukasa Abe.

Pur essendo ambientato in un mondo fantasy pervaso di magia e creature affascinanti, Frieren è a tratti uno slice-of-life perfetto, capace di intrattenere e conquistare gli spettatori anche con semplici parentesi sulla vita quotidiana di Frieren e dei suoi compagni o studenti, che si rivelano fondamentali per la crescita personale di ciascun personaggio.

Proprio per questo motivo, alternando avventure a intermezzi slice-of-life, viene dato molto spazio alla crescita dei personaggi, che appare realistica e ben cadenzata, soprattutto per quanto riguarda Fern e Stark, che da ragazzini insicuri diventano progressivamente un’ottima maga e un coraggioso guerriero grazie agli insegnamenti di Frieren.

Un altro punto di forza della serie si ritrova nella rappresentazione dei malvagi, dei nemici. Con semplicità si potrebbe dire che il vero grande nemico dell’universo di Frieren è la razza demoniaca che si apre alla comunicazione con le altre razze solo per un motivo: trarle in inganno per raggiungere potere e dominio. Le differenze psicologiche dei nemici li rendono terrificanti e inquietanti, due tratti fondamentali per l’ottima resa di un villain.

Come detto poco fa, Fern e Stark non sarebbero diventati quello che sono senza il sostegno e gli insegnamenti di Frieren, e questo denota una grande attenzione alla rappresentazione della relazione mentore e studenti, un elemento narrativo ricorrente in molti shonen ma che qui assume un tratto più personale, dato che entra in gioco la mortalità dei due ragazzi, destinati a morire molto prima della loro maestra.

Proprio con questa osservazione ci colleghiamo all’ultimo punto di forza dell’anime di Frieren: la decostruzione dei tropi tipici degli shonen. La storia inizia quando Frieren torna vittoriosa al fianco dei suoi compagni, coi quali ha sconfitto il Re Demone e lanciato una nuova era di pace nel mondo. Tuttavia, il passare degli anni e la morte dei suoi vecchi amici le fanno capire il peso della mortalità delle altre razze. Da quella riflessione Frieren cambia, diventando molto più attenta alle piccole cose, e alle relazioni che intende stabilire e mantenere.

