Frieren, l'anime arriva su Crunchyroll! La data di debutto

È iniziata la stagione estiva e Crunchyroll ha aggiornato il suo palinsesto. Il noto portale di streaming, oramai diventato un'eccellenza per gli anime, si trasforma ancora introducendo nuovi titoli. Intanto, però, sta già programmando il futuro: nei prossimi mesi sarà infatti la volta dell'anime di Frieren.

Sousou no Frieren, tradotto in italiano come Frieren: Dopo la fine del viaggio, è un manga scritto da Yamada Kanehito e disegnato da Abe Tsukasa. La storia segue le avventure di Frieren, una giovane elfa che vive in un mondo fantasy in cui ormai il re dei demoni è stato abbattuto, e proprio dal suo gruppo di avventurieri. La vita scorre tranquilla, con il tempo che passa per tutti. Tuttavia, Frieren è un'eccezione: essendo un'elfa è immortale e non invecchia come un normale essere umano.

La trama si sviluppa intorno alla ricerca di Frieren per scoprire il significato della sua esistenza e per trovare un modo per vivere una vita piena nonostante il suo destino. Attraverso i suoi viaggi, Frieren incontra personaggi interessanti e affronta avventure emozionanti, esplorando temi come la mortalità, l'amicizia e la ricerca di un senso di scopo.

Frieren esordirà a settembre e ora è stato reso ufficiale che farà il suo debutto anche su Crunchyroll. Il portale di streaming ha confermato l'arrivo per il 29 settembre, data in cui verrà trasmesso il primo lungo episodio di due ore. Inizierà quindi con il botto la magica storia dell'elfa e del suo gruppo di avventurieri.

Avete già visto i trailer dell'anime di Frieren? Fatevi un'idea su questo anime che vi toccherà il cuore.