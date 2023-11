Frieren: l'anime arriva anche doppiato in italiano! Crunchyroll carica i primi episodi

Da ottobre è partita la stagione autunnale degli anime, quella che concluderà questo 2023. Ci sono tanti anime attesi in questo periodo, e uno di essi in particolare ha deciso di fare il suo debutto prima del tempo e con un primo episodio d'eccezione. Si tratta di Frieren: Oltre la fine del viaggio, animato dallo studio Madhouse.

Finora, Frieren è arrivato al nono episodio in patria e anche, essendo pubblicato in simulcast con sottotitoli in italiano, su Crunchyroll. Tuttavia, c'è una grande novità che farà piacere a chi voleva seguire l'anime con le voci nostrane.

Crunchyroll ha caricato i primi cinque episodi doppiati in italiano di Frieren: Oltre la fine del viaggio. Si tratta quindi del primo grande episodio evento, composto da quattro episodi, più un episodio ulteriore, il quinto. Gli episodi sono stati proiettati in anteprima a Lucca Comics and Games 2023, cosa che ha dato l'occasione di scoprire anche le voci che hanno dato vita ai personaggi. Ecco quali sono i doppiatori principali di Frieren:

Frieren è doppiata da Martina Felli ;

; Fern è doppiata da Agnese Marteddu;

Heiter è doppiato da Massimo de Ambrosis;

Eisen è doppiato da Dario Oppido;

Himmel è doppiato da Manuel Meli;

Si tratta del cast principale, con altri personaggi di spicco che arriveranno nei prossimi episodi, come Stark e tanti altri tutti da scoprire anche da chi sta seguendo l'edizione con sottotitoli italiani e voce giapponese.

La serie continuerà in italiano con cadenza settimanale. E voi state seguendo l'anime di Frieren, oppure inizierete a seguirlo adesso che sarà disponibile con le voci dei doppiatori nostrani?