Frieren, l'anime è già commovente: trailer, key visual, studio e data di uscita della maga

Ci sono diversi manga in Giappone che hanno fatto scalpore negli ultimi anni, e tra questi ce n'è uno particolare che ha vinto diversi premi, ed è stato candidato a numerosi altri, come il Premio Culturale Osamu Tezuka 2021. Si tratta di Sousou no Frieren, conosciuto in Italia con il titolo di Frieren: Dopo la Fine del Viaggio.

Sousou no Frieren è un manga scritto da Kanehito Yamada e illustrato da Tsukasa Abe, portato avanti a quattro mani dal 2021 e pubblicato sulla rivista Weekly Shonen Sunday. La storia segue le vicende di Frieren, una giovane elfa praticamente immortale, vista la durata della sua vita nettamente più lunga rispetto a quella degli uomini, che verrà coinvolta in un viaggio per sterminare il re dei demoni. Ma l'inizio del manga coincide con la fine di questo viaggio, momento che coincide anche con lo scioglimento del suo gruppo. E così, Frieren si allontanerà e dovrà fare i conti con la sua vita longeva e le morti dei suoi amici più cari, che ormai hanno lasciato la vita per vecchiaia.

Il primo trailer di Frieren: Dopo la fine del viaggio si dedica proprio a questi primi momenti. Il video, della durata di un minuto, si concentra su alcune scene molto importanti con Frieren e i suoi amici Heiter, Himmel e Eisen, in un misto di sentimenti e sensazioni agrodolci. Insieme al video è stata pubblicata anche la key visual di Frieren che vedete in basso.

È stato inoltre confermato che l'anime di Frieren arriverà nell'autunno 2023, quindi a ottobre, e che sarà animato da Studio Madhouse con la regia affidata a Keiichiro Sato, lo stesso di Bocchi the Rock. In aggiunta, la doppiatrice di Frieren sarà Atsumi Tanezaki, stessa voce di Anya di Spy x Family. Siete pronti per questo viaggio fantastico tra eterno ed effimero?