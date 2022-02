Frieren diventa un anime: il leak e i festeggiamenti per la serie pluripremiata

Sousou no Frieren è un manga che in Giappone ha colpito subito, dapprima i lettori di Weekly Shonen Sunday di casa Shogakukan e poi un pubblico più ampio. Il suo successo l'ha portato anche in Italia, con la cura di J-POP. In breve tempo, anche qui Frieren: Dopo la fine del viaggio ha subito raccolto tanti fan.

Non poteva non esserlo tra l'altro, data la vittoria del Manga Taisho 2021 e tante altre vittorie e nomination in premi molto importanti negli ultimi due anni. In aggiunta, nelle scorse ore è stato rivelato che Sousou no Frieren ha raggiunto 5,6 milioni di copie stampate con 6 volumi all'attivo in Giappone, mentre il settimo arriverà a marzo 2022.

Secondo un leaker, tuttavia, la situazione è ancora in costante evoluzione e porterà altre sorprese per i fan del manga fantasy. Frieren: Dopo la fine del viaggio diventerà un anime secondo quanto riportato da Spanku, un leaker che in passato ha anticipato gli annunci ufficiali delle case editrici. La rivista che potrebbe portare con sé la lieta notizia dovrebbe arrivare la prossima settimana.

In attesa della conferma ufficiale da parte di Shogakukan, che rivelerà anche le prime informazioni e la data di uscita dell'anime di Frieren, vi ricordiamo del cosplay della maga realizzato da Enako.