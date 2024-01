Frieren è l'anime perfetto per i fan de Il Signore degli Anelli?

Frieren è uno shonen atipico, basato più sul mostrare l’evoluzione spirituale e interiore dei protagonisti piuttosto che la loro crescita sul campo di battaglia fronteggiando avversari sempre più ostici. L’avventura di Frieren, però, sembra avere molte somiglianze con un capolavoro del genere fantasy: Il Signore degli Anelli.

Sono moltissime le opere fantasy che continuano a prendere spunto dall’immaginario del professore e linguista J.R.R. Tolkien, tanto dal considerare un viaggio pericoloso alla scoperta dei misteri che pervadono un mondo magico, ricco di creature buone e malvagie, ormai un inizio più che tradizionale. Elfi, umani, nani, che si uniscono per lottare insieme contro minacce oscure che tentano di sovvertire l’ordine del mondo, è un elemento ripreso a piene mani dagli autori di Frieren, e riproposto nei primi episodi dell’anime, dove l’elfa si ritrova insignita del titolo di eroina per avere distrutto il Re Demone al fianco dei suoi compagni, destinati però a morire molto prima di lei, che ha di fronte a sé ancora centinaia di anni da vivere.

Le principali differenze, anche estetiche, tra le razze presenti sono prese direttamente da Il Signore degli Anelli, con i nani con lunghe barbe, gli elfi dalle lunghe orecchie a punta e lineamenti delicati. Allo stesso modo il legame profondo che unisce i protagonisti, tutti molto diversi tra loro, si basa sulla condivisione dell’avventura, dei pericoli, e delle imprese. Come per Il Signore degli Anelli, anche in Frieren gli autori hanno pensato di donare molto più spazio alla crescita personale e delle relazioni tra personaggi, all’approfondimento di vari aspetti del mondo, primo tra tutti la magia, oggetto di studio della protagonista.

Inoltre, le due opere condividono anche l’onnipresenza della speranza. La Compagnia dell’Anello viene formata per riportare la pace sperando di distruggere un nemico straordinariamente potente come Sauron, che ha spie ovunque, mentre Frieren prosegue il suo viaggio, ormai separata dai suoi vecchi compagni ai quali ha dovuto dire un triste addio, costantemente mossa dalla speranza di riuscire a raggiungere i propri obiettivi e superare anche le situazioni più complesse. In entrambe le storie si percepisce, in sostanza, una forza di volontà dei protagonisti alimentata dalla speranza.

Esiste, però, una differenza sostanziale riguardo l’approccio allo storytelling. Se Tolkien sviluppa la storia de Il Signore degli Anelli attorno alla distruzione dell’ombra gettata da Sauron sulla Terra di Mezzo, il racconto di Frieren parte quando la grande minaccia è stata già sconfitta, ed esplora le conseguenze e gli sviluppi successivi alla morte del Re Demone.

Per concludere, ricordiamo che il manga di Frieren ha vinto un prestigioso premio, e vi lasciamo scoprire cosa ha significato la morte di Himmel per Frieren. E voi cosa ne pensate di Frieren? Credete che sia perfetto per gli appassionati di Tolkien e de Il Signore degli Anelli? Ditecelo nei commenti.