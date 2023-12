Frieren: l'anime rivelazione del 2023 ha tutto, inclusa una stupenda storia d'amore

Frieren è stato la grande sorpresa del 2023 superando di gran lunga le aspettative del pubblico. Tecnicamente l'anime è un capolavoro, mentre l'animazione è impeccabile e la narrazione tocca temi umani profondi con una delicatezza e una sensibilità incredibili. Infine, la produzione una storia d'amore vera e toccante. Vediamola insieme, ma attenzione agli spoiler su Frieren!

Frieren è un'elfa che ha vissuto per centinaia di anni, mentre i suoi amici umani sono ormai prossimi alla morte. La protagonista è una donna distaccata e solitaria che, a causa della sua origine elfica, non ha mai realmente compreso quanto il tempo pesi sulle spalle degli umani, dal momento che lei ne ha quanto desidera.

Ma è proprio questo suo distacco che rende la storia d'amore con Himmel così speciale. Himmel è stato un compagno d'avventura di Frieren, ma per quanto il ragazzo fosse innamorato di lei ha sempre rispettato la natura solitaria della maga. La scena che meglio rappresenta questo amore è quella dell'episodio 14 di Frieren, in cui viene ricordato il momento in cui Himmel le regala un anello. L'elfa è inizialmente confusa dal gesto, ma col passare degli anni inizia a capirne il significato. L'anello rappresenta l'amore dell'umano per lei, un amore che Frieren non ha mai riconosciuto ma che ora sta iniziando a provare.

La loro storia è un'ode alla bellezza del sentimento, che può nascere anche tra due persone che vivono in dimensioni completamente diverse tra loro. È un amore che non è mai consumato, ma che è comunque profondo e vero, fatto di piccoli gesti, di sguardi e di parole non dette. È un amore che è destinato a durare per sempre, anche se non è vissuto in modo convenzionale.

Se non siete in pari con l'anime, Frieren è disponibile su Cruchyroll. Vi consigliamo di recuperarlo assolutamente e di lasciarvi affascinare dalla bellezza di questa serie.