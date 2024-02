Frieren avrà un prequel: tutto quello che c'è da sapere sulla nuova storia!

È ufficiale, Frieren - Oltre la fine del viaggio riceverà un prequel: la Shogakukan ha annunciato l'attesissima trasposizione in romanzo della popolare serie manga di Kanehito Yamada e Tsukasa Abe. Intitolato Soso no Frieren Zenso, il romanzo sarà disponibile in Giappone a partire da mercoledì 17 aprile 2024.

Il titolo dell'opera significa, letteralmente, "Frieren - Oltre la fine del viaggio: Preludio", anticipando che analizzerà le storie di alcuni dei personaggi più apprezzati della serie principale. Il romanzo sarà curato dalla talentuosa Mei Hachimoku, autrice di successo nel Paese del Sol Levante, nota soprattutto per opere come The Mimosa Confessions e The Tunnel to Summer the Exit of Goodbye, quest'ultimo recentemente adattato per il grande schermo. L'autore originale di Frieren - Oltre la fine del viaggio, Kanehito Yamada, supervisionerà personalmente la produzione del libro, garantendo una continuità narrativa con il manga originale e, soprattutto, la canonicità degli eventi raccontati.

Questo romanzo prequel esplorerà il passato di alcuni dei personaggi centrali di Frieren come mai è stato fatto prima d'ora, presentando in totale cinque racconti esclusivi. Fra questi, abbiamo figure come l'elfa protagonista, il guerriero Stark, le maghe nemiche-amiche Lawine e Kanne e, infine, la folle antagonista demone Aura.

È anche grazie all'adattamento animato dell'opera di Yamada e Abe che la serie originale può godere del successo che merita. Frieren continua a fare la storia e, piano piano, sta diventando un vero cult degli anime. Con soli pochi episodi al termine della Prima Stagione, scopriremo se l'elfa Frieren e la maga apprendista Fern riusciranno ad ottenere la licenza di Maghe di Prima Classe.