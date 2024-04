Frieren: il momento più bello dell'anime? Per alcuni è questo

È sicuramente lecito chiedersi se Frieren meriti il titolo di miglior anime della storia, ma il valore immenso della serie di Madhouse è indiscutibile. Qual è stato però il miglior momento della prima stagione di Frieren? Ne parla direttamente il cast dell'opera! Proseguite nella lettura solo se non avete paura di spoiler.

Durante l'Anime Japan 2024, i doppiatori si sono riuniti sul palco per parlare del debutto sensazionale di Frieren e si sono spinti oltre, segnalando i loro momenti preferiti nelle prime 28 puntate.

Innanzitutto, Atsumi Tanezaki, la voce di Frieren, si è incredibilmente divertita con la gag della puntata 23, in cui Frieren viene morsa da un Mimic e Fern deve tirarla fuori da questa situazione imbarazzante, nel bel mezzo della prova finale per diventare maghi di prima classe.

Kana Ichinose, doppiatrice di Fern, ha invece apprezzato il dolcissimo ballo tra l'allieva di Frieren e Stark del quindicesimo episodio.

Chiaki Kobayashi, che ci ha donato uno splendido Stark, è rimasto colpito dalla delicatezza di Frieren che, il giorno del compleanno di Stark, prepara un hambuger al guerriero e lui scopre il significato nascosto dietro questo gesto. Tutto questo nella dodicesima puntata.

Infine, non poteva mancare il parere di Nobuhiko Kamoto, alias Himmel, che è stato fondamentale per la narrazione fin dai primi episodi. Il suo momento preferito è parte dell'episodio 14, in cui si scopre che Himmel si era inginocchiato davanti a Frieren e le aveva regalato un anello nuziale, senza che l'elfa capisse il senso di quel dono.

Insomma, Madhouse ha fatto centro, regalandoci un anime che difficilmente verrà dimenticato e del quale si attenderà spasmodicamente la seconda stagione. Inoltre, per chi fosse interessato, è stata fatta una classifica dei personaggi più popolari di Frieren che riserva più di una sorpresa.

Scottecs Gigazine 10 - La Tantaruga è uno dei più venduti oggi su