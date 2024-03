Frieren: comincia uno dei combattimenti più coinvolgenti dell'anime

Frieren - Oltre la Fine del Viaggio continua l'arco narrativo dell'Esame per Maghi di Prima Classe, questa volta dando il via a quella che è destinato ad essere il combattimento più memorabile della prima stagione dell'anime. Frieren, Fern e gli altri maghi hanno bisogno di fare squadra per riuscire a sopravvivere in un pericoloso dungeon.

L'ultima puntata di Frieren andata in onda ha mostrato il piano di Frieren, Fern e degli altri maghi, alle prese con delle loro copie spiccicate. La più pericolosa è proprio l'elfa, che con la sua impeccabile tecnica magica sembra non avere debolezze. Tuttavia, viene evidenziata una vulnerabilità cruciale della maga: la sua temporanea incapacità di rilevare il mana tra un incantesimo e l'altro. Questo particolare viene insegnato ai giovani maghi, ma Frieren non è mai riuscita a sbarazzarsene, provocandole imbarazzo.

L'elfa è allora costretta a confrontarsi con una replica di se stessa, regalando tuttavia una delle animazioni più coinvolgenti dell'anime. Mentre Frieren tenta di distrarre la sua copia, è tuttavia Fern a dover scagliare l'ultimo attacco, sfruttando la debolezza della sua maestra e, soprattutto, la propria velocità nell'attivare magie.

Dopo la scena del ballo di Frieren tra Fern e Stark che ha emozionato e sorpreso gli spettatori, lo studio d'animazione Madhouse è tornato a stupire il pubblico. La famosa clip è disponibile in calce alla notizia. Intanto, Frieren si è diplomata, ma non come maga di prima classe... bensì come liceale! Una studentessa ha fatto il suo cosplay durante la cerimonia del diploma.