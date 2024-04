Frieren continua a invadere i videogiochi: il meme sulla maga è virale

Nelle ultime settimane, una nuova e divertente tendenza ha preso piede sui social network. L'eroina di "Frieren: Oltre la fine del Viaggio" si è infatti ritrovata protagonista di una serie di meme che la vedono calata in alcune delle copertine di videogiochi più iconici di sempre.

L'artefice di questa curiosa fusione è sempre l'artista "Ononotsu", che su X ha continuato a rendere Frieren la protagonista delle copertine di videogiochi come "NieR: Automata", "The Legend of Zelda" ed "Elden Ring". Il risultato? Un'ondata di immagini creative e divertenti che hanno conquistato gli utenti dei social, i quali hanno accolto con entusiasmo questa originale fusione tra il mondo dei videogiochi e l'universo di Frieren.

Le copertine modificate mostrano Frieren perfettamente integrata in contesti videoludici di grande impatto, generando un vortice di commenti e condivisioni positive. La bravura di "Ononotsu" nel fondere due mondi così diversi è stata ampiamente lodata, merito della sua abilità nell'adattare lo stile e l'estetica di ogni gioco all'universo di Frieren. Oltre ai titoli già menzionati, la serie di meme include anche "Devil May Cry", "Hollow Knight", "Bloodborne" e molti altri. La varietà dei videogiochi scelti e la creatività con cui sono state realizzate le immagini hanno contribuito al successo di questa tendenza, che continua a guadagnare popolarità sui social.

Dato il recente finale della prima stagione di Frieren, non ci resta che attendere con impazienza le prossime creazioni di "Ononotsu" per colmare il vuoto lasciato dal termine dell'anime e scoprire quali altri videogiochi verranno invasi dalla maga elfica.

