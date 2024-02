Frieren continua a fare la storia, ma è ancora il miglior anime di sempre?

L'esordio di Frieren: Oltra la fine del viaggio nel palinsesto invernale del 2023 ha creato un prima e dopo. La community di appassionati è stata colpita dall'emozionante storia della maga Frieren e dal viaggio del suo gruppo di eroi, ma anche dalle bellissime animazioni e dai teatrali scontri realizzati da Madhouse.

Per anni Fullmetal Alchemist: Brotherhood ha regnato come l'anime con la miglior valutazione di sempre su MyAnimeList, superato solo sporadicamente dagli esordi di altre serie. L'arrivo di Frieren, tuttavia, ha cambiato il corso della storia. Con la sua prima parte, trasmessa fino a fine dicembre 2023, Frieren è divenuto il miglior anime di sempre.

Sono trascorse alcune settimane e l'anime di Frieren: Oltra la fine del viaggio ha dato il via alla sua seconda parte. L'avventura è ferma, con il gruppo di eroi guidato dalla maga Frieren che non può continuare il suo viaggio. Prima, c'è bisogno di ottenere una speciale qualifica. Questa nuova tranche di episodi potrebbe aver cambiato leggermente lo stile della narrazione, ma non le impressioni del pubblico. A oggi, Frieren: Oltre la fine del viaggio è ancora il miglior anime della storia e continua a convincere sempre di più. Su MyAnimeList, la serie primeggia con un rating di 9,14, contro i 9,06 del secondo. Questa valutazione è ottenuta mediante il voto di oltre mezzo milione di appassionati, ma la strada è ancora lunga e solo il corso del tempo potrà dire se Frieren si confermerà, oppure se la sua popolarità è destinata a calare con lo scorrere del tempo. Se ancora non lo avete guardato, ecco perché Frieren è il miglior anime di sempre.