Frieren: cosa rende la serie unica e diversa dagli altri shonen

Con oltre 10 milioni di copie in circolazione a ottobre 2023, e riconoscimenti molto importanti, come il Manga Taisho e il premio culturale Osamu Tezuka, Frieren Oltre la Fine del Viaggio si è ormai dimostrato uno dei migliori shonen degli ultimi anni, e parte di questa strepitosa accoglienza è dovuta alla sua unicità.

In effetti la storia ideata da Kanehito Yamada e disegnata da Tsukasa Abe appare sin dall’inizio piuttosto insolita, lontana dagli standard degli shonen e atipica anche per quanto riguarda la stessa protagonista. Entrando più nel dettaglio, il racconto ha inizio quando Frieren e il suo gruppo di compagni hanno già sconfitto il Re Demone, la più grande minaccia per i regni dell’universo fantasy medievale in cui è situata la storia.

Inoltre, almeno nei primi capitoli, Frieren non appare come una protagonista proattiva, non cerca di dare un significato alla sua esistenza poiché sa di dover vivere ancora molto a lungo, ed è solo quando comincia a perdere le persone a lei care, appartenenti ad altre razze con una vita mediamente meno longeva di quella degli elfi, inizia a capire il valore da dare ad ogni istante.

Avendo maturato una grande esperienza nelle pratiche della magia, Frieren è, a differenza della maggior parte dei protagonisti di opere shonen, una maestra anziché un’allieva. Su richiesta del suo caro amico Heiter, Frieren inizia a prendersi cura di Fern, insegnandole le basi delle arti magiche. Un altro elemento di contrasto con la stragrande maggioranza degli shonen è l’assenza di combattimenti e scene d’azione resi con spettacolarità, con intere tavole dinamiche, senza vignette né dialoghi, poiché nel magico manga di Frieren si dà molto più spazio all’introspezione, ai pensieri dei personaggi, e alla crescita emotiva della protagonista.

Mancano combattimenti e scontri in tipico stile shonen, in Frieren non c’è un vero e proprio antagonista o rivale, per quanto questo ruolo possa essere affidato al tempo che passa, inesorabile e incurante della longevità della vita delle diverse razze presenti nel mondo. Tuttavia, è proprio il trascorrere del tempo che dona significato alla vita e alle relazioni, una dura verità che Frieren comprende duramente nei primi capitoli, quando assiste alla morte dei suoi vecchi compagni.

Proprio per questo Frieren: Oltre la Fine del Viaggio si costruisce attorno ad un ritmo narrativo meno incalzante rispetto agli altri shonen, e lascia ampio spazio all’introspezione e all’evoluzione della sensibilità dell’elfa che si spinge a riflettere, anche filosoficamente, sulla vita. Di conseguenza, ed è questo il messaggio centrale dell’opera, Frieren comprende quanto, rispetto alle guerre, ai tradimenti e a scontri straordinari, siano realmente importanti i piccoli momenti condivisi con qualcuno a cui si tiene.

In sostanza, Frieren è uno shonen atipico, unico, che si distanzia dagli standard narrativi della categoria favorendo una storia più intima, delicata, in cui la protagonista ha come obiettivo la comprensione delle infinite sfaccettature del mondo. Fateci sapere cosa ne pensate della serie di Frieren nei commenti.

Per concludere, ecco la nuova locandina dell’anime di Frieren, che anticipa l’inizio di un grande arco narrativo.