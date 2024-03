Frieren si diploma... al liceo! Una fan si veste dall'elfa in una scuola giapponese

Recentemente, una foto della cerimonia di diploma del Sapporo Minami Institute, situato nella prefettura di Hokkaido, in Giappone, ha attirato l'attenzione degli utenti di tutto il mondo: una degli studenti si è presentata a scuola indossando un cosplay di Frieren, direttamente da Frieren - Oltre la fine del Viaggio.

In Giappone, la conclusione degli studi delle scuole superiori è celebrata attraverso una cerimonia di consegna dei diplomi, durante la quale tutto il personale scolastico e gli studenti festeggiano insieme. Tuttavia, in alcuni istituti, come nel caso del Sapporo Minami Institute, i neodiplomati hanno la libertà di indossare qualsiasi abito desiderino, anche quelli meno convenzionali, rendendo la giornata quanto più unica e memorabile possibile.

Questo approccio anticonvenzionale ha attirato l'attenzione e della community di anime e manga, con molti utenti che hanno apprezzato il modo in cui è stata svolta la cerimonia. Alcuni hanno invece sottolineato che la scuola non è solo un luogo di apprendimento, ma dovrebbe offrire anche un ambiente divertente e inclusivo per gli studenti e il Sapporo Minami Institute ci è riuscito appieno.

Le reazioni online hanno incluso commenti positivi sulla scelta dell'abbigliamento della studentessa, apprezzando il cosplay di Frieren, e sul desiderio che le proprie scuole adottino politiche simili. Non sono mancati anche critiche riguardo l'approccio adottato dal liceo, ma una cosa è certa: studenti, professori e personale scolastico hanno passato una giornata indimenticabile.

Dall'altro canto, anche Frieren sta sostenendo un esame per ottenere il titolo di Maga di Prima Classe, meta tutt'altro che semplice da raggiungere anche per un'esperta come lei. Riuscirà ad ottenere l'ambita licenza?