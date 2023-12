Frieren: l'elegante elfa dell'anime di successo in un cosplay fedelissimo

Uno dei fenomeni più travolgenti tra le produzioni anime recenti è sicuramente quello di Frieren: Oltre la Fine del Viaggio, un fantasy atipico, che inizia con l’effettiva sconfitta del re dei demoni, solo per poi lanciarsi nell’approfondimento di temi delicati come la caducità della vita umana e delle specie diverse dai longevi elfi.

Iniziato nel febbraio del 2020 sulle pagine di Weekly Shonen Sunday, il viaggio della giovane elfa maga Frieren ha da subito catturato l’attenzione di milioni di lettori, arrivando a vincere anche la quattordicesima edizione del premio Manga Taisho, e a ricevere, come c’era da aspettarsi, anche un adattamento animato curato dallo studio Madhouse.

L’arrivo su Crunchyroll dell’anime ha incrementato le vendite della controparte cartacea, e la qualità della serie ha convinto gli spettatori, come la critica, a tal punto da ricevere votazioni straordinarie, capaci anche di detronizzare anime della caratura di Fullmetal Alchemist Brotherhood per quanto riguarda il punteggio assegnato alla serie.

Per onorare una delle protagoniste più discusse del momento nel mondo dell’animazione, la cosplayer syokupan ha voluto vestirne i panni, realizzando, come potete vedere nel post riportato in calce, una delle interpretazioni più fedeli della maga. Seppur abbastanza semplice nell’insieme, sia per il vestiario che per il catalizzatore usato da Frieren, il cosplay appare perfetto, rispettoso in ogni minuzia del design originale.

Intanto, vi lasciamo alle discussioni sorte tra la community di Fullmetal Alchemist e Frieren in seguito alle ottime recensioni ricevute dall’anime prodotto da Madhouse, e ricordiamo che l’anime di Frieren ha anche superato ONE PIECE in termini di visualizzazioni.