Frieren, Fern e Stark sono pronti a partire in questo cosplay di gruppo!

La vita di Frieren è drammatica e complicata: Frieren - Oltre la fine del viaggio ce lo mostra perfettamente. Maga dai poteri sensazionali, l'immortalità di Frieren è un dono ma anche una condanna. Nei suoi mille anni di vita, l'eroina è stata accompagnata da numerosi umani durante il suo lungo viaggio, che l'ha inesorabilmente portata a veder morire tanti dei suoi compagni.

Il cambiamento di punto di vista di Frieren dopo la morte di Himmel, un mago che provava un profondo amore per Frieren, porta l'elfa ad avviarsi verso un viaggio esistenziale alla scoperta della caducità della vita umana. L'anime di Frieren è un'avventura complessa, ricca di emozioni e spunti di riflessione. Focalizziamoci sulla maga e sui suoi nuovi compagni in questa rappresentazione dei cosplayer amani_cos, oshio_teru e kuniponzu.

In questo cosplay di Frieren, Fern e Stark di Frieren - Oltre la fine del viaggio, il trio è pronto per la sua avventura alla scoperta dell'umanità. Questo curioso gruppo di eroi è nato grazie ai precedenti compagni di viaggio dell'elfa: l'apprendista maga Fern è stata invitata a prendersi cura della ragazza millenaria per richiesta del sacerdote Heiter, mentre Stark si è unito al gruppo dopo la proposta del nano Eisen.

Questo party nato per caso ha una chimica incredibile: tutto merito delle personalità dei suoi membri. L'elfa protagonista è fredda e risoluta, ma dotata di buon cuore. Fern si distingue per la sua maturità, rappresentando la "mamma del trio", mentre Stark è solare e carismatico. I tre sono destinati ad un viaggio commovente in Frieren.