Frieren festeggia il Natale in un dolce cosplay sotto l'albero

Tanti auguri di buon Natale dal team di Everyeye.it, con un auspicio che possa essere ricco di gioia e serenità! Quale miglior momento per celebrare le nostre serie anime preferite con dei cosplay a tema? Questa volta è il turno di Frieren - Oltre la fine del viaggio.

Questo anime atipico è riuscito a stupire i lettori per la trama originale, avvolta in un universo fantasy e isekai, che esplora temi come l'amicizia e la caducità della vita attraverso gli occhi di una protagonista immortale. Per questi motivi, Frieren è l'anime rivelazione del 2023. Per festeggiare il Natale, la cosplayer purinn_cos ha regalato una rivisitazione unica del personaggio principale della serie.

In questo cosplay di Frieren di Frieren - Oltre la fine del viaggio, l'elfa indossa uno splendido vestito natalizio. Forse, nei mille anni in cui ha vissuto c'è stato un momento in cui ha festeggiato il Natale nel suo universo. Essendo un'elfa immortale, Frieren attraversa diverse epoche e continua a vivere mentre i suoi amici e alleati invecchiano e muoiono. La sua vita eterna diventa un viaggio di introspezione e contemplazione sulla natura della vita e della mortalità.

Rispetto alle altre protagoniste, Frieren preferisce ascoltare piuttosto che agire, seguire le situazioni e in "Oltre la fine del viaggio" osservare il mondo dal suo punto di vista diventa estremamente affascinante. Da maga spietata e violenta, in particolare nei confronti dei Demoni che odia profondamente, questa elfa prende la decisione di esplorare il mondo e saperne sempre di più sugli esseri umani.