Da Frieren a Four Knights of the Apocalypse: I 10 anime più attesi in autunno

L’estate del 2023 ha portato con sé interessanti novità e ritorni nel panorama degli anime, come la seconda stagione di Jujutsu Kaisen e Bleach: Thousand Year Blood War, ancora in corso. I mesi autunnali saranno però ancora più ricchi di progetti e adattamenti molto interessanti, come Frieren: Oltre la Fine del Viaggio.

Andiamo quindi a vedere quali sono i dieci anime più attesi dell’autunno del 2023 in ordine di uscita. Il 29 settembre 2023 su Crunchyroll arriveranno le avventure dell’elfa maga Frieren, serie che è riuscita a conquistare in breve tempo milioni di lettori per il suo singolare inizio e uno sviluppo incentrato sulla crescita dei personaggi in un mondo fantasy alquanto intrigante da scoprire.

Segue il 4 ottobre 2023 la seconda stagione di The Eminence in Shadow, isekai incentrato sulla storia di Cid Kagenou e sulle sue menzogne sul Culto di Diablos e sull’organizzazione Shadow Garden che si tramutano in realtà. Sempre il 4 ottobre 2023 tornerà Tokyo Revengers con l’adattamento dell’arco narrativo di Tenjiku, il più lungo dell’intero manga, e decisamente uno dei più rilevanti nella storia di Takemichi.

Il 6 ottobre sarà invece il turno della terza stagione di The Rising of the Shield Hero, in arrivo su Crunchyroll, in cui Naofumi e i suoi alleati dovranno affrontare nuove minacce e riusciranno a scoprire la verità dietro le Ondate di Calamità. Nella stessa giornata su Crunchyroll arriverà anche il brutale Goblin Slayer II, dopo quasi quattro anni dall’ultimo episodio della prima stagione.

Grande ritorno anche per Spy x Family con la seconda stagione prevista per il 7 ottobre, dove continueranno le disavventure della famiglia improvvisata dei Forger, e forse si vedrà finalmente un po’ di azione per il personaggio di Yor.

Il 7 ottobre debutterà la prima stagione di Undead Unluck, la commedia sci-fi firmata da Yoshifumi Tozuka che negli ultimi anni ha ricevuto un’ottima accoglienza sulle pagine di Weekly Shonen Jump, per i simpatici protagonisti e un power system originale, e si prepara ad arrivare sugli schermi grazie alla trasposizione targata David Production, lo stesso studio dietro l’anime di Le Bizzarre Avventure di Jojo.

L’8 ottobre sarà il turno di The 100 Girlfriends Who Really, Really, Really, Really, Really Love You, commedia romantica basata sul manga di Rikito Nakamura e Yukiko Nozawa, che narra la sfortuna in amore di Renato Aijo, studente delle superiori destinato ad avere 100 anime gemelle e a doverle ricambiare tutte, per non condannarle a morte certa.

L’8 ottobre farà il suo debutto anche la serie sequel di The Seven Deadly Sins, Four Knighs of the Apocalypse, che con un nuovo staff alle spalle e la presentazione del producer Matsuda, promette di risultare qualitativamente migliore rispetto alle precedenti trasposizioni dell’opera di Nakaba Suzuki.

Concludiamo la lista dei 10 anime più attesi della stagione autunnale con Attack on Titan Final Chapters 2, l’episodio conclusivo di una delle opere più seguite, discusse e controverse degli ultimi dieci anni. La storia di Eren Jaeger, dei suoi compagni dell’Armata Ricognitiva e dell’immensa guerra che sta devastando il mondo ideato da Hajime Isayama si concluderà il 4 novembre 2023.

Quali sono gli anime della stagione autunnale che aspettate di più? Ci sono altri progetti che meritano la vostra attenzione? Fatecelo sapere nei commenti.