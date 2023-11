Frieren verso un'impresa storica: Fullmetal Alchemist Brotherhood perderà il suo primato?

Sono in molti gli anime che hanno provato a scalzarlo dal vertice, ma da anni a questa parte Fullmetal Alchemist: Brotherhood è la miglior serie animata di sempre secondo l'utenza di MyAnimeList. Sembra tuttavia che Frieren: Oltre la fine del viaggio sia destinato ad abbattere questo muro.

Frieren è il miglior anime della stagione autunnale 2023, ma non solo. L'adattamento del manga scritto da Kanehito Yamada e disegnato da Tsukasa Abe ha conquistato il pubblico a tal punto da arrivare a contendersi un primato che regge saldo da svariati anni.

Fullmetal Alchemist: Brotherhood è al primo posto dei migliori anime di sempre su MyAnimeList con una votazione di 9.10 su 10. Frieren è alle sue spalle, vicinissimo con una votazione di 9.07. Che la produzione di Madhouse sia destinata a scavalcare Fullmetal Alchemist e a prendersi il primato? Vi ricordiamo che potete trovare Frieren doppiato in italiano su Crunchyroll.

Settimana dopo settimana, la serie con la maga Frieren come protagonista sta convincendo il pubblico. L'anime di Frieren ha addirittura ottenuto uno share migliore di ONE PIECE, un dato che può farci intendere meglio quanto la serie sia popolare.

Alcuni anime sono già riusciti a superare Fullmetal Alchemist: Brotherhood, come ad esempio il cour 1 di Bleach: Thousand-Year Blood War o la stagione 3 di Attack on Titan, salvo poi subire un drastico calo e il controsorpasso. Frieren sembra tuttavia essere un serio contendente al trono, poiché si parla di una serie completa sotto tutti i punti di vista. Frieren è un anime capace di spezzare il cuore, regalare momenti di gioia e, come dimostrato negli episodi 9 e 10, anche di sfornare combattimenti adrenalinici dalle animazioni meravigliose.