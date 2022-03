Da Frieren a Kaiju no. 8: le 10 serie manga più vendute del momento

Al fianco di serie estremamente popolari come ONE PIECE e My Hero Academia l’industria dei manga continua ad aggiornarsi con opere recenti e piuttosto interessanti, come Jujutsu Kaisen, Tokyo Revengers e l’originale fantasy Frieren Oltre la Fine del Viaggio, capaci di scalare rapidamente le classifiche di vendita.

Stando a quanto riportato dalla pagina di analisi del mercato del fumetto giapponese, @WSJ_Oricon, nella settimana che va dal 14 marzo al 20 marzo 2022, sono stati registrati dei dati di vendita piuttosto interessanti. Dopo diversi mesi sono solo tre le opere edite da Shueisha e pubblicate su alcune delle sue rivista di punta, ad apparire nella classifica, vale a dire Jujutsu Kaisen, Kaguya-sama e Kaiju No.8, arrivato da noi grazie ad una fantastica campagna marketing di Star Comics.

A sorprendere ulteriormente è stata la prima posizione, guadagnata da Frieren Oltre la Fine del Viaggio con ben 201mila copie vendute. Si tratta di un fantasy, scritto da Kanehito Yamada e disegnato da Tsukasa Abe, caratterizzato da un incipit originale, il ritorno dalla battaglia finale di una giovane elfa maga, Frieren, e dei suoi compagni, dai quali si separerà per intraprendere un nuovo capitolo della sua lunga vita.

Tornano gli isekai, uno dei generi più apprezzati degli ultimi anni, grazie a Vita da Slime che si posiziona quinta con 112mila copie vendute, e sorprende vedere anche il ritorno di Record of Ragnarok, manga dissacrante e divertente ideato da Takumi Fukui e Shinya Umemura, dove i migliori combattenti umani affrontano divinità provenienti da diverse mitologie. Fateci sapere cosa ne pensate di questa curiosa classifica di vendita nei commenti.