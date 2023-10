Frieren: una nuova locandina anticipa l'inizio di un arco con un potente nemico

Sousou no Frieren è stato uno dei manga più apprezzati degli ultimi anni. Nonostante il progetto originale stia attraversando una fase irregolare a causa dei problemi di salute del suo sceneggiatore, il franchise vive grazie all'anime che ha esordito su Crunchyroll a fine settembre con un episodio speciale della durata di ben due ore.

L'anime di Frieren è entrato subito a gamba tesa nei sentimenti di tutti gli spettatori, presentando l'elfa dalla longevità fuori dal comune e i suoi compagni, i quali però hanno dovuto arrendersi all'incessante avanzamento del tempo. E così, prima ha dovuto salutare Himmel e poi Heiter, trovando però due nuovi compagni: la giovane maga Fern, che ha cresciuto lei stessa per fare un piacere al suo vecchio amico prete, e poi il guerriero Stark, aggiunta molto fresca e recente.

Adesso il terzetto è pronto per proseguire il suo viaggio verso i territori più inospitali di questo mondo, ma Frieren e gli altri due dovranno superare degli ostacoli non di poco conto, e alcuni di questi arriveranno proprio nei prossimi episodi. Sta infatti per partire un arco narrativo nell'anime, anticipato da questa locandina di Frieren. L'elfa è in basso con Stark e Fern, sotto una luce lunare che illumina sia loro che i nuovi nemici. Il gruppo sembra capitanato da una donna bassa con una bilancia, ma ci sono altri tre nemici da non sottovalutare e un esercito di guerrieri senza testa con armatura.

Siete pronti a vedere come se la caverà l'elfa Frieren contro la magia di Aura la Ghigliottina, scoprendo un altro lato di questo mondo fantasy? Frieren accompagnerà gli spettatori con tanti episodi, ben più di 25.