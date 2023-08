Frieren: Oltra la fine del Viaggio si mette in mostra in un emozionante trailer

Una delle uscite più attese del palinsesto autunnale 2023 di Crunchyroll è Frieren: Oltre la fine del Viaggio, l'adattamento tratto dal manga scritto da Kanehito Yamada e illustrato da Tsukasa Abe. La serie in produzione presso Madhouse si mostra in un filmato promozionale intenso ed emozionante che prepara gli spettatori a quest'avventura.

L'entusiasmo per questo debutto è elevato. La serie rilancerà lo studio Madhouse, che ha preparato tanti episodi per Frieren. La serie, la cui premiere è prevista per fine settembre con una trasmissione speciale di due ore, si dipanerà in due cour e farà dunque compagnia agli spettatori per diverse settimane consecutive.

Il trailer di Frieren mostra la vecchia maga elfa che emerge vittoriosa da una lunga battaglia durata 10 anni contro il temuto re demone per imbarcarsi in un nuovo ed emozionante viaggio. La vita di Frieren dura migliaia di anni, ma dopo la sfida vincente con il re demone decide di imbarcarsi in un'avventura solitaria che la separa dai suoi vecchi compagni per 50 anni. Al suo ritorno scoprirà che il suo gruppo è invecchiato, mentre lei è rimasta la stessa. Ciò, la riempirà di un profondo senso di dolore e di rammarico per il tempo perduto. Il suo percorso è tuttavia destinato a incrociarsi con numerose altre persone ed esperienze. La serie di Madhouse esplorerà il concetto dell'immortalità e dell'invecchiamento, i temi della mortalità, dei legami e dello scorrere del tempo.