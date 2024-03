Frieren diventa la protagonista dei videogiochi: da FriereN Automata a Frieren Souls

Frieren ha conquistato l'industria degli anime nell'ultimo anno, dimostrando una notevole maestria nel districarsi tra generi diversi come l'azione, lo slice of life, il romantico e il comico. La sua popolarità è tale da aver dato vita a una curiosa tendenza sul web: immaginare Frieren protagonista di videogiochi.

Un esempio lampante sono le opere dell'artista @ononotsu sui social network, che ha realizzato diverse cover di titoli videoludici famosi, sostituendo nell'artwork i protagonisti del videogioco proprio con Frieren.



Tra le più apprezzate online, spiccano la versione "FriereN: Automata" dal franchise NieR: Automata e "Frieren: Elvens die twice" da quello di Sekiro. Su Twitter, si possono trovare altre reinterpretazioni di Frieren in franchise come Final Fantasy, Dark Souls e Hollow Knight.

L'anime di Frieren si concluderà questa settimana dopo un anno di successi. L'opera lascerà sicuramente un vuoto incolmabile, diventando un punto di riferimento per i prossimi adattamenti anime e incrementando le vendite del manga di Kanehito Yamada e Tsukasa Abe in tutto il mondo. Fortunatamente, il materiale per confermare una seconda stagione di Frieren esiste, ma l'attesa dopo 28 episodi eccezionali sarà davvero lunga.

Non resta che sperare in un ritorno della maga elfica sul piccolo schermo, per continuare a vivere avventure indimenticabili in compagnia di Frieren, della sua giovane apprendista Fern e del guerriero Stark.

