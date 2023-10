Frieren: qual è il messaggio centrale della serie? La risposta nei primi episodi

Frieren: Oltre la Fine del Viaggio appare come la tipica storia fantasy, ambientata in un universo fermo all’epoca medievale in cui razze diverse, nani, umani ed elfi, hanno continuamente a che fare con magia, mostri e artefatti dal grande potere. L’opera però nasconde un importante messaggio dietro questi elementi.

Sin da subito è chiaro come gli autori della serie, Kanehito Yamada e Tsukasa Abe, abbiano voluto stravolgere il normale corso degli eventi, rappresentando il ritorno del gruppo di eroi dopo aver sconfitto il Re Demone e aver salvato il mondo. Questa decostruzione rispetto ai canoni del viaggio dell’eroe serve come incipit alla prossima avventura di Frieren, che si differenzia dai suoi compagni di viaggio per la longevità della vita.

Gli elfi, infatti, prendendo spunto da opere come Il Signore degli Anelli e Dungeons & Dragons sono destinati a vivere molto più a lungo degli umani e dei nani, e per questo Frieren è inevitabilmente portata a vedere i suoi amici morire di vecchiaia. Tutte le avventure vissute al fianco di Himmel, Heiter e Eisen assumono più valore agli occhi dell’elfa quando assiste ai loro funerali, e questo le fa capire una verità molto importante: ogni singolo momento ha valore.

I ricordi e le conseguenze di quanto fatto hanno ora una rilevanza diversa, e questo insegnamento, relativo alla fragilità e caducità della vita, e al riconoscere la bellezza di ogni istante, potrebbe diventare un elemento centrale anche negli sviluppi successivi. Voi cosa ne pensate? State seguendo l’anime di Frieren su Crunchyroll? Aspettiamo le vostre opinioni nei commenti.

Ecco infine il numero di episodi della prima stagione di Frieren: Oltre la Fine del Viaggio, e i 10 anime più attesi della stagione autunnale 2023, tra cui spicca la storia dell’elfa maga.