Frieren: il quattordicesimo episodio rivela il senso di tutto il racconto

Il viaggio di Frieren è per antonomasia un percorso statico, che resta idealmente nello stesso punto, nonostante le decine di migliaia di chilometri che ricopre. E proprio l'episodio quattordici, uscito su Crunchyroll l'8 dicembre, sembra averci restituito il senso alla base di questo spostamento e, di conseguenza, dell'intero racconto.

Nel compiere il suo viaggio, Frieren non ha mai preso in considerazione una chiara meta o destinazione. Per lei, in quanto elfa, il tempo scorre diversamente rispetto agli umani, motivo per cui la percezione che ha dell'esistenza e della sua caducità non può essere ricondotta ad uno schema di pensiero che abbia in un'idea di “finitezza” il suo punto d'arrivo o d'origine.

In questo senso il sottotitolo dell'anime, cioè Oltre la fine del viaggio, sta a suggerire il confine simbolico della vita, e quindi l'impossibilità della protagonista di porsi in continuità con i compagni d'avventura, proprio perché immortale. E dal momento che il suo viaggio tra passato (con la Compagnia dell'Eroe) e presente (con Fern e Stark) la interfaccia in entrambi i casi con esseri umani, l'unico modo che ha per restituire un significativo al percorso è concentrarsi sulla reiterazione di gesti e azioni quotidiane, che grazie alla loro familiarità, diano un senso a ciò che l'elfa non può comprendere: la transitorietà della vita.

Frieren è come bloccata in un loop che non le consente di accedere al regno “mortale” dei compagni, e quindi di dirigersi oltre la fine del viaggio. Una prospettiva che il quattordicesimo episodio esplicita chiaramente attraverso la reiterazione di un particolare gesto della maga. Nella 1x14 la vediamo prima scuotere il capo di Heiter, e poi ripetere lo stesso identico movimento con Sein. Mentre nella scena successiva arriva a tastare ossessivamente l'anello che Himmel le aveva consegnato in passato, quasi a voler congelare nel tempo un'azione il cui senso continua a sfuggirle.

L'unica possibilità che resta all'elfa per avanzare, per poter donare una coerenza logica allo spostamento, sta proprio nella ripetizione di questi gesti. E se per alcuni Frieren è il miglior anime di sempre, molto allora lo dobbiamo alla precisione e al candore con cui tratta i suoi temi.