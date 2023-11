Frieren scrive la storia: è il miglior anime di sempre

L'anime di Frieren ha recentemente conquistato il primo posto nella classifica degli anime più votati dagli utenti su MyAnimeList. Con un punteggio di 9,10, l'adattamento animato del manga scritto da Kanehito Yamada e disegnato da Tsukasa Abe è riuscito, dopo molti anni, a spodestare il cult Fullmetal Alchemist: Brotherhood.

Il motivo di questo successo è da ricercare in diversi fattori. Innanzitutto, lo studio di animazione che ha prodotto la serie, lo Studio Madhouse, è uno dei più rinomati dell'industria degli anime. Madhouse è infatti stata capace di realizzare serie di grande qualità e che hanno riscosso un enorme successo come Death Note, Hunter x Hunter e One Punch Man. Sicuramente, gli appassionati di anime avrebbero quantomeno dato una chance alla nuova serie realizzata dallo studio.

In secondo luogo, la storia di Frieren affronta un tema emozionante in modo originale e coinvolgente. La serie racconta le avventure di Frieren, un'elfa immortale che ha trascorso dieci anni a combattere al fianco di un gruppo di umani per sconfiggere il Re Demone. Al termine della guerra, i suoi compagni invecchiano e muoiono, lasciando Frieren sola. La maga intraprende quindi un viaggio per esplorare il mondo e riflettere sul significato della vita e della morte.

Naturalmente, è ancora presto per dire se questo anime riuscirà a mantenere il primo posto per molto tempo. In ogni caso, è un titolo che merita di essere visto, sopratutto ora che Crunchyroll ha reso disponibile Frieren in italiano.