Da Frieren a Shangri-La Frontier: oltre 30 anime in arrivo su Crunchyroll in autunno

La stagione autunnale è iniziata e il servizio di streaming Crunchyroll ha immediatamente diffuso il programma riguardante tutte le grandi novità in arrivo a partire dal 28 settembre fino al 21 ottobre 2023. Da grandi trasposizioni molto attese, come Frieren: Oltre la Fine del Viaggio, a Shangri-La Frontier, ecco cosa ci aspetta.

Ad aprire la stagione autunnale su Crunchyroll saranno le serie Sasaki and Miyano: Graduation e Lei e il suo Cane da Guardia, entrambe in uscita il 28 settembre. Il giorno seguente arriverà una delle trasposizioni più attese visto l’incredibile successo della controparte cartacea, ovvero Frieren: Oltre la Fine del Viaggio, una storia singolare che inizia quando il gruppo di eroi ha già sconfitto il più grande nemico del mondo, di cui è stato confermato il doppiaggio in italiano ma non in concomitanza con l’uscita sulla piattaforma.

Il 30 settembre sarà invece il turno di Firefighter Daigo: Rescuer in Orange, mentre il 1 ottobre arriveranno sia Shangri-La Frontier, con sottotitoli anche in italiano, MF Ghost e Berserk of Gluttony. Il 2 ottobre toccherà a ben quattro novità, SHY, I’m in Love with the Villainess, A Playthrough of a Certain Dude’s VRMMO Life, e Ron Kamonohashi’s Forbidden Deductions. Successivamente il 3 ottobre arriverà la seconda stagione dell’isekai slice-of-life The Saint’s Magic Power is Omnipotent per lasciare poi spazio a tre serie il 4 ottobre, ovvero KamiErabi GOD.app, la seconda stagione di Kizuna no Allele e 16bit Sensation: Another Layer.

Dopo UNDER NINJA e la seconda stagione di The Ancient Magus’ Bride, la cui uscita è fissata per il 5 ottobre 2023, seguiranno cinque serie il 6 ottobre. Si tratta della terza stagione di The Rising of the Shield Hero, The Kingdom of Ruin, Girlfriend, Girlfriend, HYPNOSISMIC – Division Rap Battle – Rhyme Anime PLUS, e Goblin Slayer II.

Il 7 ottobre sarà ricco di nuovi contenuti con A Returner’s Magic Should Be Special, Tearmoon Empire, The Faraway Paladin: The Lord of Rust Mountains, My New Boss Is Goofy, Butabera – The Story of a Man Who Turned into a Pig, I Shall Survive Using Potions! e Protocol: Rain. Il 9 ottobre arriverà la seconda parte di Death Mount Death Play, mentre il 10 debutterà After-School Hanako-kun.

A chiudere il palinsesto di questo primo mese autunnale saranno la seconda parte di Dr. Stone: New World il 12 ottobre, e The Apothecary Diaries il 21 ottobre 2023. Ma le sorprese da parte di Crunchyroll non finiscono qui, in quanto sono state confermate altre serie in arrivo, per quanto manchino ancora delle date d’uscita, eccole: Arknights: Perish in Frost, BULLBUSTER, My Daughter Left the Next and Returned an S-Rank Adventurer, OVERTAKE!, Migi & Dali, Stardust Telepath, I’m Giving the Disgraced Noble Lady I Rescued a Crash Course in Naughtiness.

