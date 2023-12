Frieren: il successo dell'anime fa impennare le vendite del manga

Una consuetudine commerciale del mondo dei manga prevede che il successo, quello più consistente e duraturo, arrivi solo dopo l'esordio in tv del suo adattamento animato. Una tradizione che nel caso di Frieren - Oltre la fine del viaggio non è stata solo ampiamente rispettata: ma che ha superato ogni previsione possibile.

Ancor prima che l'anime fosse annunciato, il manga scritto da Kanehito Yamada e disegnato da Tsukasa Abe poteva già vantare un moderato successo, grazie alle 2 milioni di copie in circolazione raggiunte nel marzo 2021: ma è con l'esordio dell'adattamento animato che Frieren ha conosciuto un'esplosione commerciale davvero incredibile.

Come annunciato lo scorso 1 Dicembre dall'account twitter ufficiale del manga, Frieren ha venduto 7 milioni di copie nel solo Giappone sin dal debutto televisivo dell'anime. L'adattamento animato, prodotto dal celebre studio Madhouse per la regia di Keiichiro Saito – già animation director di Bocchi The Rock! - è stato infatti universalmente lodato per le sue qualità estetiche, oltre alla precisione formale, la cura e l'intensità con cui la serie riporta in vita le atmosfere bucoliche del manga. Ad un punto tale che secondo l'utenza del sito Myanimelist, Frieren è già considerato il miglior anime di sempre.

Si tratta, naturalmente, di un dato perlopiù effimero e arbitrario, da interpretare con una certa cautela. Ma sotto la superficie, un fenomeno di questo tipo denota delle verità di fondo, che trovano riscontro nell'universalità con cui Frieren è stato abbracciato da una platea trasversale di lettori, sin dal momento in cui il suo adattamento animato ha visto la luce in televisione.

Proprio in relazione all'anime, c'è un altro fattore chiave che spiegherebbe il suo grande successo, e riguarda lo spazio in cui è stato distribuito. L'episodio pilota, dalla durata di circa due ore, è stato proiettato in Giappone nel programma “Kinyō Roadshow” dell'emittente NTV, in una fascia oraria solitamente riservata ai lungometraggi. Forse, allora, l'enorme popolarità di Frieren e dei suoi spin-off può essere ricondotta anche a queste particolari strategie promozionali, che sin da subito hanno decretato per l'opera una legittimazione culturale (quasi) imprevedibile.