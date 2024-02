Frieren e The Apothecary Diaries aumentano le entrate degli anime: statistiche alle stelle

Gli anime, negli ultimi anni, hanno conquistato una straordinaria popolarità come forma di intrattenimento, incantando il pubblico con storie straordinarie e affascinanti. Fra questi, pochi riescono a superare la barriera "di nicchia", ma Frieren - Oltre la fine del viaggio e The Apothecary Diaries ci sono riusciti.

La principale rete televisiva giapponese, Nippon TV, ha recentemente pubblicato i risultati finanziari relativi al terzo trimestre del 2023, comparandoli al rapporto finanziario dell'anno precedente. Con un notevole aumento dell'87% nei profitti - equivalenti a 5 miliardi di Yen - nella divisione dedicata agli anime e un incremento del 59% nelle vendite dei diritti di questi ultimi (pari a 2 miliardi di Yen), viene confermato un grande interesse per i titoli che hanno debuttato in questi mesi anche all'estero.

Tra le serie più amate, i due anime Frieren - Oltre la fine del viaggio e The Apothecary Diaries hanno dimostrato un impatto significativo sui guadagni di Nippon TV. Sin dal loro primo debutto, questi due anime hanno attirato un notevole interesse a livello internazionale e hanno generato profitti eccellenti attraverso le piattaforme di distribuzione.

La popolarità di Frieren non stupisce, ma è sorprendente vedere che anche The Apothecary Diaries ha ricevuto un successo simile al di fuori del Giappone. Questi risultati potrebbero presto aprire le porte anche a dei possibili sequel per quanto riguarda entrambi i titoli, al momento immersi nella Parte 2 della loro prima stagione. Intanto, mentre il manga di Frieren ha vinto un premio molto prestigioso, The Apothecary Diaries vola grazie all'anime: le vendite della serie a fumetti e della light novel sono alle stelle.