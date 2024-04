Frieren: Oltre la fine del viaggio, le 5 battaglie più belle dell'anime

Recentemente, abbiamo riflettuto su un argomento molto discusso nella community di anime e manga: Frieren è davvero il miglior anime della storia? Mettendo da parte i propri gusti, è innegabile che la serie sia ricca di battaglie emozionanti, animate da uno Studio Madhouse in stato di grazia. Ne parliamo in dettaglio in una nuova top!

5 - Frieren e Sein vs Fiore del Caos

Anche se Sein ha viaggiato per poco tempo con il gruppo di Frieren, è entrato facilmente nel cuore degli appassionati. Lungo la strada verso Auberst, il prete ha dovuto salvare la vita dei suoi compagni, caduti in un sonno profondo a causa di un Fiore del Caos. Per fortuna, dopo un'intensa battaglia di logoramento tra Sein e la pianta, Frieren si è svegliata ed è riuscita ad eliminare definitivamente la pianta.

4 - Gruppo di Denken vs Gargoyle

A volte non serve che uno scontro sia lungo per risultare memorabile. È questo il caso del combattimento tra il gruppo di Denken e i Gargoyle all'interno di un dungeon. Bella la collaborazione tra i personaggi, stupende le animazioni e temibili al punto giusto i nemici.

3 - Fern e Stark vs Lugner e Linie

Stark e Fern, ad un certo punto della storia, sono costretti a combattere con Lugner e Linie, dei sottoposti di Aura, il potentissimo demone impegnato in un confronto diretto con Frieren. I due giovani avventurieri, dopo due scontri entusiasmanti, riescono ad avere la meglio su avversari decisamente coriacei e pericolosi.

2 - Frieren vs Denken

Il combattimento tra Frieren e Denken è uno degli esempi più lampanti dello strapotere dell'elfa anche davanti ad un mago imperiale. Il conflitto è breve, ma dura quanto basta per palesare l'enorme divario tra i due contendenti, attraverso animazioni sensazionali e movimenti di camera di pregio.

1 - Frieren e Fern vs Clone di Frieren

Intenso, rapido, ricolmo di tensione e animato in modo sbalorditivo, questo 2 contro 1 è un concentrato perfetto di azione e spettacolarità che porta all'estremo Fern e costringe Frieren a rivelare il proprio punto debole.

