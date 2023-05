Frieren: Oltre la fine del Viaggio, l'anime si mostra in una nuova key visual

Vincitrice di diversi prestigiosi premi del settore, Frieren: Oltre la fine del Viaggio di Kanehito Yamada e Tsukasa Abe si è rivelata una delle più grandi sorprese degli ultimi anni e visto il successo in patria, e anche all’estero, era inevitabile la produzione di una trasposizione animata di cui è stata pubblicata una nuova key visual.

Dopo il primo commovente trailer della serie e i primi poster ufficiali in cui emerge l’atmosfera medievaleggiante delle avventure che avranno come protagonista Frieren, la maga elfa che dai primi capitoli inizia ad osservare da vicino la fragilità dell’umanità e delle altre razze che abitano quel mondo in confronto alla longevità garantita dal suo sangue, ecco un nuovo aggiornamento da parte dello staff di Madhouse.

Torna la conferma dell’arrivo dell’anime nella stagione autunnale del 2023, vengono confermate le distribuzioni in inglese da Viz Media e in francese da Ki-oon, e finalmente viene mostrata una nuova key visual dedicata a Frieren. La protagonista, come potete vedere anche dal post riportato in fondo alla pagina, appare nella sua tipica divisa bianca, con orli dorati e una cintura nera, ma a risaltare nell’immagine è il suo bastone, caratterizzato da una grossa gemma rossa incastonata nella parte superiore, e un nastro rosso legato proprio a quell’estremità.

Prima di salutarvi, vi lasciamo ad un disegno per celebrare l'arrivo dell'anime.