Frieren: Oltre la fine del viaggio è l'anime perfetto per chi ama Dungeons & Dragons?

Frieren: Oltre la Fine del Viaggio è riuscito a distinguersi nell’enorme panorama di opere shonen e anime fantasy, stravolgendo le classiche strutture narrative e coinvolgendo gli spettatori, e i lettori, ad un livello di empatia più profondo. La storia, però, è anche caratterizzata da alcuni elementi che la avvicinano molto a Dungeons&Dragons.

Sebbene nell’idea originale di Kanehito Yamada e Tsukasa Abe, e di conseguenza del regista della trasposizione a cura dello studio Madhouse, Keiichirou Saitou, la serie non fosse basata su una campagna di D&D, questa ha finito inevitabilmente per condividere molto col celebre gioco di ruolo da tavolo ideato da Gigax e Arneson negli anni ’70.

Iniziamo da un’osservazione diretta di alcune sequenze. La storia inizia con la fine dell’eroico viaggio di Frieren e compagni di ritorno dalla loro vittoria contro il Re Demone, e alla conseguente separazione del gruppo. Da quel momento in poi l’elfa protagonista dovrà fare i conti con la caducità della vita umana e di quella di altre razze, e nel suo nuovo percorso si troverò spesso a riflettere e ricordare alcuni momenti al fianco di Himmel e degli altri. Nei vari flashback mostrati, la loro avventura ricorda molto il tipo di coinvolgimento e divertimento di una sessione di D&D, con gli eroi imprigionati, catturati, che non fanno altro che combinare guai e mettersi contro autorità potenti, fallendo miseramente tiri su carisma o persuasione.

Ci sono anche i mimic, la cui ideazione viene attribuita proprio a Gary Gigax, e la stessa Frieren finisce per essere morsa da uno dei mostruosi bauli perché spinta dalla troppa curiosità di vedere se ci fossero realmente trappole a proteggere quel tesoro. Il tipo di errori commessi dal party tradisce la loro imperfezione, del tutto naturale in una storia a la D&D, in cui spesso i giocatori commettono sbagli o semplicemente dimenticano meccaniche di gioco, che scatena spesso eventi imbarazzanti, divertenti e inaspettati.

La leggerezza con cui Frieren e compagni affrontano le situazioni anche più tragiche e apparentemente pericolose è paragonabile a quella vissuta da un party di D&D, così come i difetti che caratterizzano ogni personaggio. Inoltre, potremmo leggere la separazione del party come la difficoltà di organizzare con continuità sessioni di D&D per riunirsi a giocare. Ad un certo punto anche chi ha condiviso avventure divertenti e uniche finisce per intraprendere strade diverse, proprio come avvenuto a Frieren e ai suoi compagni, evento da cui scaturisce poi la riflessione sul tempo della protagonista.

In conclusione, ecco 5 fattori che rendono Frieren uno dei migliori anime di sempre, e vi lasciamo al nostro speciale dedicato alla serie.