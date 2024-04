Frieren - Oltre la fine del viaggio, arriva l'escape room a tema sull'anime dell'anno!

Una nuova collaborazione fra Frieren - Oltre la fine del viaggio e un noto franchise promette un'esperienza senza precedenti per i fan: ma di cosa si tratta? L'anime di successo, trasformandosi in un'esclusiva esperienza di Escape Room, si propone di immergere ulteriormente i fan nell'affascinante universo dei loro beniamini.

SCRAP, l'azienda dietro il marchio Real Escape Game, sta sviluppando un'intera Escape Room dedicata all'anime di Frieren, pensata appositamente per i fan della serie. Questa nuova avventura, denominata "Escape From the Millennium Dream", chiederà ai partecipanti di soccorrere Fern e Stark all'interno di un mondo onirico che li tiene prigionieri.

I fan dovranno addentrarsi in un complesso complesso labirinto dei sogni creati dalla maga elfica Frieren durante il suo sonno. Mentre l'orologio segna inesorabilmente il conto alla rovescia per il risveglio della protagonista, gli avventurieri avranno a disposizione un'ora per trovare un antico grimorio, unico strumento in grado di salvare Fern e Stark. Tuttavia, il percorso sarà costellato di enigmi e sfide da superare.

Real Escape Game ha annunciato l'apertura della nuova attrazione in Giappone prevista per il prossimo giugno, più precisamente a Harajuku. Il tour del gioco attraverserà diverse città durante l'autunno, suscitando l'interesse di possibili ulteriori tappe. Attualmente, non vi sono conferme riguardo alla presenza del gioco al di fuori del Giappone, ma i fan sperano che in futuro il progetto arrivi anche in occidente.

